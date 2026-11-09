Τσιγάρα: Μπορεί ένα πακέτο να φτάσει τα 12€; Στο τραπέζι αυξήσεις φόρων στην ΕΕ

Πακέτο τσιγάρων ακόμα και 12€ έως το 2030 εξετάζει από την ΕΕ στην Γερμανία, ενώ η Ελλάδα ζητά περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στους νέους φόρους

Σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση των προϊόντων καπνού εξετάζουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση του Ecofin στις 9 Νοεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση των ελάχιστων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης και η επέκταση του ευρωπαϊκού πλαισίου σε νέα προϊόντα νικοτίνης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις να δημιουργούν προϋποθέσεις για ανατιμήσεις στα τσιγάρα.

Ανάμεσα στα σενάρια που συζητούνται βρίσκεται και η πιθανότητα ένα πακέτο να κοστίζει έως 12€ στη Γερμανία μέχρι το 2030. Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο που συνδέεται με τις υπό διαπραγμάτευση αλλαγές και όχι για οριστική απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές τιμές.

Τι αλλάζει στην φορολογία των προϊόντων καπνού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αναθεωρήσει το ισχύον φορολογικό καθεστώς, το οποίο θεωρεί παρωχημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς και να ενισχύει την προστασία της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει υψηλότερους ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και διεύρυνση των προϊόντων που υπάγονται στη σχετική φορολογία. Στο νέο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.

Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές επιδιώκουν να ενισχύσουν τον έλεγχο της αγοράς και να περιορίσουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την εμφάνιση νέων προϊόντων. Στην Ελλάδα, οι τιμές των πακέτων κυμαίνονται σήμερα περίπου από 4,20 έως 5€, ανάλογα με την εταιρεία και τη μάρκα. Η αύξηση των ελάχιστων ευρωπαϊκών φορολογικών συντελεστών θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώριο για ανατιμήσεις, χωρίς να έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής κάποιο συγκεκριμένο νέο επίπεδο λιανικής τιμής.

Η σημερινή φορολόγηση περιλαμβάνει πάγιο ειδικό φόρο κατανάλωσης 82,50 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, αναλογικό φόρο 26% επί της λιανικής τιμής και ΦΠΑ 24%.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί συντελεστές και το σενάριο των 12 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει αύξηση του ελάχιστου ευρωπαϊκού ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 215€ ανά 1.000 τσιγάρα, από τα 90€ που αποτελούν σήμερα το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο. Το ενδεχόμενο σημαντικών αυξήσεων έχει ήδη απασχολήσει τη Γερμανία, καθώς όπως μεταδίδει το Euronews, εξετάζονται σενάρια στα οποία η τιμή ενός πακέτου θα μπορούσε να ανέλθει ακόμη και στα 12€ έως το 2030.

Την ίδια ώρα, η ιταλική εφημερίδα La Repubblica αναφέρεται σε συμβιβαστική πρόταση που προβλέπει σταδιακή αύξηση του ελάχιστου φόρου. Ειδικότερα, το κατώτατο όριο θα διαμορφωνόταν στα 140€ ανά 1.000 τσιγάρα από τον Ιούλιο του 2028, θα ανέβαινε στα 170€ το 2030 και θα έφτανε τα 200€ το 2032. Από το 2032 προβλέπεται επίσης να ισχύσει η απαίτηση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 60% της σταθμισμένης μέσης τιμής πώλησης, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ενδέχεται να προβλέπονται.

Για δέκα κράτη-μέλη έχει προταθεί επιπλέον μεταβατική περίοδος, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα επίπεδα φορολόγησης. Πρόκειται για την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Οι χώρες αυτές θα χρειαστεί να αυξήσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά μέσο όρο περισσότερο από 2,35% ετησίως σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025, προκειμένου να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

Η πίεση για συμφωνία και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Την ανάγκη να προχωρήσουν οι αλλαγές υπογράμμισε πριν από τη συνεδρίαση ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σίμον Χάρις, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θεσπίσει μέχρι σήμερα επαρκείς ελέγχους ούτε έχει προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις στην αγορά καπνού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα αυστηρότερο φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους για την υγεία και να συμβάλει στον στόχο μιας γενιάς χωρίς καπνό.

Ο Ιρλανδός υπουργός επισήμανε ακόμη ότι από το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία για τη φορολογία του καπνού, η αγορά έχει μεταβληθεί σημαντικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νέα προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα σακουλάκια νικοτίνης, τα οποία προσελκύουν όλο και περισσότερο τους νέους, ενώ αρκετά από αυτά δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου, ο Χάρις έθεσε επίσης την πρόταση για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης των εμπορικών διακινήσεων ακατέργαστου καπνού, ο οποίος αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παράνομη παραγωγή τσιγάρων. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η ένταξη των νέων προϊόντων στο ευρωπαϊκό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο είναι απαραίτητη τόσο για την προστασία της ενιαίας αγοράς όσο και για την υγεία των πολιτών.

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