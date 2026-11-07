Τέλος εποχής για το αμάξι με την εκκεντρική εμφάνιση; Μειώνεται η παραγωγή του Cybertruck

Η Tesla σχεδιάζει να περιορίσει την παραγωγή του Cybertruck από τα μέσα του 2027, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στο νέο αυτόνομο όχημα Cybercab.

Το μέλλον του Cybertruck στη γκάμα της Tesla τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να περιορίσει την παραγωγή του ηλεκτρικού pickup, προκειμένου να ενισχύσει την κατασκευή του νέου αυτόνομου οχήματός της. Η εξέλιξη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Elon Musk στην πλατφόρμα X και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Tesla, η παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιο Gigafactory του Τέξας αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται περίπου στα μέσα του 2027. Ο διαθέσιμος χώρος θα αξιοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγής του Cybercab, του οχήματος που αποτελεί βασικό μέρος των σχεδίων της εταιρείας για την αυτόνομη μετακίνηση.

Από το Cybertruck στο Cybercab

Η εξέλιξη προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς το Cybertruck χρειάστηκε χρόνια μέχρι να φτάσει στην αγορά, με την εμπορική του κυκλοφορία να ξεκινά στα τέλη του 2023, έπειτα από επανειλημμένες καθυστερήσεις. Ο φουτουριστικός σχεδιασμός του είχε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο η πορεία του συνοδεύτηκε από δυσκολίες, μεταξύ των οποίων ζητήματα ποιότητας, ανακλήσεις και διαδοχικές αναπροσαρμογές τιμών.

Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο η Tesla να μην προχωρήσει σε οριστική διακοπή της παραγωγής του μοντέλου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το Cybertruck θα κατασκευάζεται σε μικρότερη κλίμακα ή αν η παραγωγή του θα μεταφερθεί σε άλλη εγκατάσταση, καθώς ούτε ο Musk έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

Το στοίχημα της αυτόνομης οδήγησης

Η μετατόπιση του παραγωγικού σχεδιασμού συνδέεται με τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνει πλέον η Tesla στην τεχνητή νοημοσύνη και στα οχήματα χωρίς οδηγό. Το Cybercab είναι ένα διθέσιο ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόνομη λειτουργία και δεν διαθέτει συμβατικό τιμόνι ή πεντάλ.

Η εταιρεία έχει ήδη εντάξει Cybercabs στο δίκτυο Robotaxi που λειτουργεί στο Όστιν, ενώ έχει θέσει ως στόχο να ξεκινήσει τις πρώτες παραδόσεις σε πελάτες πριν από το τέλος του 2026. Το επόμενο διάστημα επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή του μοντέλου, επενδύοντας στην προοπτική των αυτόνομων ταξί ως ενός από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

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