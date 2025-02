Iphone και τα λοιπά αγαπημένα των gadgetάκηδων και technology freaks

Walkman, ATARI, chat rooms και “ΠΟΙΟΣ/Α ΕΙΣΑΙ” στο 3310 όταν κάποιος αριθμός που δεν ήξερες σου έστελνε “Χρόνια πολλά”.

Αν ήσουν ανέκαθεν tech freak, ξέρεις το συναίσθημα του να ανακαλύπτεις το νέο gadget που θα αλλάξει την καθημερινότητά σου. Ακόμα και σήμερα, κυνηγάς το ίδιο feeling αγοράζοντας το καινούριο iPhone με το που βγει, κάνοντας το σπίτι σου πιο smart μέρα με τη μέρα και ανυπομονώντας για το νέο game που θα σε κάνει να “κολλήσεις” για ώρες.

Ποια είναι, όμως, σήμερα αυτά τα gadget που κάθε λάτρης της τεχνολογίας λαχταράει;

1. iPhone – Ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς των gadget

Δεν είναι όλοι Apple fans, το ξέρουμε. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι κάποιοι Android users είναι… Apple haters! Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα όσα κατάφερε ο Steve Jobs, κάνοντας το συγκεκριμένο τηλέφωνο statement.

Από τη μέρα που βγήκε το πρώτο μοντέλο μέχρι και σήμερα που έχουμε φτάσει αισίως στο iphone 16, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να το αποκτήσουν από την πρώτη κιόλας μέρα, παρά την υψηλή τιμή του. Αν μη τι άλλο, δεν μπορείς παρά να αναγνωρίσεις το μεγαλείο του και να το δοκιμάσεις έστω μια φορά για να δεις what the hype is all about, σαν γνήσιος tech lover.

2. Gaming Consoles – Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να παίξεις

Αν υπάρχει κάτι που αγαπάμε πιο πολύ κι από τα smartphones, αυτό είναι μια καλή gaming κονσόλα. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch - και εδώ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως υπάρχουν στρατόπεδα, κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως με λίγο FIFA ή Elden Ring περνάνε όλα τα προβλήματα. Στην τελική, δεν έχει σημασία η επιλογή της κονσόλας, αρκεί να μπορείς να χαθείς σε έναν κόσμο όπου είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος.

Ακόμα και Animal Crossing να παίζεις στο Switch ή να περνάς ώρες προσπαθώντας ήρεμα (;) να εξηγήσεις στην κοπέλα σου πώς να περάσει την πίστα στο It Takes Two, ξέρεις πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, το gaming θα έχει πάντα θέση στην καρδιά ενός tech freak.



3. Ασύρματα ακουστικά – Για τους σοβαρούς multitaskers

Στα πιο καθημερινά τώρα, ξέρουμε πως ένας γκατζετάκιας έχει δοκιμάσει δεκάδες ακουστικά μέχρι να καταλήξει στα αγαπημένα του. Είτε μιλάμε για AirPods, είτε για άλλα wireless buds, είτε για over ear ακουστικά με απίστευτο ήχο και noise cancelling, κατά πάσα πιθανότητα έχεις να προτείνεις κάτι για κάθε κατηγορία.

Οι φίλοι σου σε εμπιστεύονται και ζητάνε τη συμβουλή σου κι εσύ απλά ανυπομονείς να δοκιμάσεις κι άλλα μοντέλα για να έχεις ολοκληρωμένη άποψη. Μουσική, games ή απλά… σίγαση των ανεπιθύμητων στο γραφείο, ξέρεις ότι τα ακουστικά είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. Πώς ζούσες καν χωρίς αυτά;

4. Smartwatches – Για όσους θέλουν να είναι πάντα in control

Τα smartwatches είναι το απόλυτο must-have gadget για όποιον θέλει να είναι πάντα ενημερωμένος χωρίς να βγάζει το κινητό από την τσέπη. Το Apple Watch έχει φέρει επανάσταση, επιτρέποντάς σου να απαντάς σε κλήσεις, να παρακολουθείς τους παλμούς σου (γιατί προφανώς ξαφνικά όλοι μας νοιαζόμαστε για την καρδιά μας), και να βλέπεις ειδοποιήσεις χωρίς να χρειάζεται να αγγίξεις το τηλέφωνό σου.

Επιπλέον, αν είσαι fan του fitness tracking, θα σε κάνει να αισθανθείς ένοχος κάθε φορά που δεν πιάνεις τον ημερήσιο στόχο βημάτων σου. Και αν θες να το πας ένα βήμα παραπέρα, πάντα υπάρχουν επιλογές όπως το Garmin ή το Samsung Galaxy Watch για τους πιο extreme χρήστες.



5. Smart Home Devices – Για το σπίτι του μέλλοντος

Αν το σπίτι σου δεν έχει έξυπνα gadgets, τότε τι κάνεις; Ένα Amazon Echo ή Google Nest μπορεί να μετατρέψει το σπίτι σου σε sci-fi ταινία. Από το να ανάβεις τα φώτα με φωνητική εντολή, μέχρι να ρυθμίζεις τη θερμοκρασία χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ, αυτά τα gadgets σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη (και σε κάνουν να νιώθεις λίγο σαν τον Tony Stark).

Αν προσθέσεις και μερικές έξυπνες κάμερες ασφαλείας, τότε μπορείς να ελέγχεις ποιος μπαίνει και βγαίνει από το σπίτι σου, ή απλώς να παρακολουθείς το σκυλάκι σου τις ώρες που είσαι στο γραφείο (όχι εγώ, ένας φίλος μου).

Είτε είσαι Apple fanboy, είτε Android lover, είτε απλά τρελαίνεσαι για κάθε νέο gadget που κυκλοφορεί, ένα είναι σίγουρο: η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Και, ας το παραδεχτούμε, υπάρχει πάντα χώρος για ακόμα ένα νέο παιχνίδι στη συλλογή.