O Elon Musk ετοιμάζεται να μπει για τα καλά στο χώρο των videogames με την ΑΙ

ΑΙ και videogames έρχονται από τον Elon Musk και τις εταιρείες του.

Ο Elon Musk εξέφρασε δημόσια την πρόθεσή του να μπει στο χώρο του game development, αναφέροντας μάλιστα μια φράση που συνηθίσαμε να βλέπουμε πριν τις αμερικανικές εκλογές από τον Donald Trump.

O Musk δήλωσε “make video games great again” στεκόμενος στη στάση των εταιρειών να «περνούν τη δική τους ατζέντα που καταστρέφουν τη βιομηχανία», ενώ ταυτόχρονα πριν από μερικές ημέρες είχε αποκαλέσει «σκουπίδι» τη δημοσιογραφία του χώρου.

Ο δισεκατομμυριούχος θέλει να μπει για τα καλά στα games με την χρήση της ΑΙ και φαίνεται πως επενδύει ήδη στο να δημιουργήσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής.

Μένει να δούμε αν το σχέδιό του πάρει σάρκα και οστά, και αν ναι, πότε θα γίνει αυτό.

Join us to make revolutionary video games using AI.



The potential for a dynamically generated video game using AI is incredible! https://t.co/h5hCpr1Q1b