Επίσημο: Στις 19 Φεβρουαρίου η παρουσίαση του νέου iPhone SE

Το φετινό iPhone SE παρουσιάζεται επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Φημολογείται εδώ και αρκετό καιρό πως η Apple θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες το νέο iPhone SE και πλέον έχουμε επίσημη επιβεβαίωση. Ο CEO της εταιρείας, Tim Cook, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) την σχετική ανακοίνωση με ένα κινούμενο λογότυπο της Apple και τη φράση «ετοιμαστείτε να γνωρίσετε το νεότερο μέλος της οικογένειας».

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu