50 χρόνια Ένωση Γυναικών Ελλάδας: Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δικαιώματα των γυναικών

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας γιόρτασε 50 χρόνια δράσης με εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ισότητα.

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στην Αθήνα, η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ).

Η εκδήλωση, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Οι γυναίκες στο επίκεντρο ή στο περιθώριο;», πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις νέες ανισότητες που αναδύονται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Άννα Διαμαντοπούλου πρώην Επίτροπος της ΕΕ και ο Πρέσβυς κ. Σαράντης Μοσχοβής, ενώ χαιρετισμούς απέστειλαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και οι ευρωβουλευτές Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης.

Η Πρόεδρος της ΕΓΕ, Δέσποινα Λογιάδου-Διδίκα, αναφέρθηκε στη διαχρονική συμβολή της Οργάνωσης στους αγώνες για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης αυτών των αγώνων στις νέες κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η προβολή της επετειακής ταινίας μικρού μήκους για τα 50 χρόνια της ΕΓΕ, την οποία παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης, Χρύσα Προύσαλη, αναδεικνύοντας σημαντικούς σταθμούς της ιστορικής διαδρομής της.

Στη θεματική συζήτηση συμμετείχαν οι Φώτης Νανόπουλος, Γιάννης Χρυσουλάκης και Λάζαρος Καραούλης, φωτίζοντας διαφορετικές διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, από τις πρακτικές εφαρμογές και τις κοινωνικές επιπτώσεις έως τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τη συζήτηση συντόνισε η Ζέφη Δημαδάμα η οποία υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς διεκδίκησης των δικαιωμάτων, της διαγενεακής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Κανένα δικαίωμα δεν κατοχυρώνεται αυτόματα, καμία πρόοδος δεν είναι δεδομένη και καμία προοπτική δεν εδραιώνεται χωρίς τη νέα γενιά».

Ιδιαίτερα ουσιαστική και αισιόδοξη ήταν η συμβολή της νέας γενιάς, με εκπροσώπους των δικτύων Hellenic House of Politics και Path for Equality, κ. Μ. Δροσοπούλου, κ. Εβελίνα Καραγεώργη και o κ. Ν. Σοφρονάς, που έδωσαν το δικό τους στίγμα στη συζήτηση για το μέλλον της ισότητας. Η παρουσία και οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Παράλληλα, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα διαγενεακής συνεργασίας και συνέχειας των αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά δεν αποτελεί απλώς το μέλλον, αλλά είναι ήδη ενεργό μέρος της αλλαγής.

Πενήντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας συνεχίζει να διεκδικεί ουσιαστική ισότητα, συμμετοχή και ίσες ευκαιρίες για όλες τις γυναίκες.

Η ιστορική της διαδρομή συναντά τις σύγχρονες προκλήσεις, με σταθερή πεποίθηση ότι η τεχνολογική πρόοδος οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν σαφές:

« Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να διαμορφώνει το μέλλον χωρίς τις γυναίκες. Οι γυναίκες ισότιμα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων, της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης»

50 χρόνια ΕΓΕ – Συνεχίζουμε τους αγώνες για την ισότητα, ενώνουμε τις γενιές, διαμορφώνουμε το μέλλον!



