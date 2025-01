Σκηνικό... Μαγδεβούργου στη Νέα Ορλεάνη:Όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά, φόβοι για πολλούς νεκρούς (vid)

Φόβοι για πολλούς νεκρούς στη Νέα Ορλεάνη, καθώς όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς αυτοκίνητο τύπου SUV έπεσε πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά σε δρόμο της Νέας Ορλεάνης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Μπέρμπον, στις 03:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (11:45 Ελλάδος).

Σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, υπάρχουν «τουλάχιστον 10 νεκροί και 26 τραυματίες», πληροφορίες τις οποίες επικαλείται από αστυνομικές πηγές.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij