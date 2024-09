Εκατομμυριούχος κατέγραφε κρυφά την νταντά του σπιτιού: Η αποζημίωση «μαμούθ» που έλαβε

Η 28χρονη Κέλι Αντράντε, από την Κολομβία, υπέβαλε αγωγή το 2021, όταν ανακάλυψε την κάμερα σε ανιχνευτή καπνού.

Μια 28χρονη νταντά από την Κολομβία, κατάφερε και πήρε αποζημίωση ύψους 2,78 εκατ. δολαρίων, καθώς ο πατέρας των παιδιών που πρόσεχε στο Μανχάταν των ΗΠΑ είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες μέσα στο δωμάτιό της.

Το δικαστήριο του Μανχάταν απεφάνθη πως το ζεύγος Εσποζίτο για το οποίο εργαζόταν ως εσώκλειστη νταντά, θα έπρεπε να καταβάλει 780.000 δολάρια στην 28χρονη Κέλι Αντράντε, ενώ ο Μάικλ Εσποζίτο θα πρέπει να της δώσει μόνος του άλλα δύο εκατομμύρια δολάρια ως ηθική αποζημίωση.

Όλα αποκαλύφθηκαν το 2021, όταν η όμορφη νταντά εντόπισε κρυφή κάμερα στον ανιχνευτή καπνού μέσα στο δωμάτιο που κοιμόταν στο πλούσιο σπίτι του Στάτεν Άιλαντ.

A live-in-nanny was awarded $2.78 million after her creepy LaRosa Grill franchisee boss was caught filming her n*ked at their New York Staten Island home.



The victim, 28-year-old Kelly Andrade, had “𝐡𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐬” of expl*cit videos taken of her secretly by her boss, Michael… pic.twitter.com/UyFH24ryur