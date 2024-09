Τα πλάνα των αυτοπτών μαρτύρων από τη συντριβή αποκαλύπτουν ότι το αεροσκάφος εκτελούσε μια σειρά από ελιγμούς, με ένα τελευταίο κόλπο να αποδεικνύεται μοιραίο.

Ένα τραγικό δυστύχημα συνέβη στην αεροπορική βάση Graf Ignatievo στη Βουλγαρία, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο εξειδικευμένους πιλότους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης λίγο πριν από στρατιωτική αεροπορική επίδειξη.

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα την Παρασκευή (13/9), άφησε σοκαρισμένη την αεροπορική κοινότητα και τους τοπικούς θεατές, καθώς ανατριχιαστικά πλάνα κατέγραψαν την καταστροφική στιγμή που το αεροπλάνο τους συνετρίβη στο έδαφος.

The moment the military plane crashed in Bulgaria. Two pilots lost their lives at the Graf Ignatievo military base. Ministry of Defense declared three days of mourning. 🛩️🇧🇬 pic.twitter.com/snBemBZRXW