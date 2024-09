To 7o Olympic Day Run Greece στην 88η ΔΕΘ

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, ώρες 18:00-22:00 ατενίζουμε τη Θεσσαλονίκη μας από ψηλά!

Οι δρομείς του ‘’Olympic Day Run’’ Greece έχουν την ευκαιρία να πετάξουν με αερόστατο παρέα με διακεκριμένους αθλητές και με τους παραγωγούς του Plus Radio! Η καρδιά του Μοναδικού & Πιστοποιημένου Ολυμπιακού Αγώνα της χώρας θα χτυπήσει δυνατά για όλους τους τυχερούς δρομείς που θα βρεθούν στην κάτω πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με μουσική και άλλες εκπλήξεις!

Ποιος μπορεί να αντισταθεί στον μοναδικό & επίσημο Ολυμπιακό Αγώνα Δρόμου της χώρας και στις υπέροχες δράσεις που ετοιμάζει για τους δρομείς του και για το κοινό της Ολυμπιακής μας πόλης; Το ‘’Olympic Day Run’’ Greece 2024 συμμετέχει στη 88η ΔΕΘ και εκτός από τα παιχνίδια, τα δώρα, τους διαγωνισμούς και τους διακεκριμένους προσκεκλημένους του, φέρνει για το κοινό της πόλης μια φαντασμαγορική εμπειρία!

Όσοι δρομείς γραφτούν επιτόπου στο Κέντρο Εγγραφών του Αγώνα, που έχει στηθεί στη ΔΕΘ, θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στο αερόστατο-καρδιά, να θαυμάσουν τη θέα από ψηλά, να βγάλουν selfie με φόντο τον Θερμαϊκό και τον Όλυμπο, να γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς του Plus Radio και να απολαύσουν υπέροχες μουσικές!

Το ''Olympic Day Run'' GREECE αποτελεί τον επίσημο παγκόσμιο θεσμό για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, που καθιέρωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η διοργανώτρια αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, με στόχο τη διάδοση της Ολυμπιακής ιδέας.

Ο παγκόσμιος εορτασμός (Olympic Day) για την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την απόφαση διοργάνωσης των 1ων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (ΑΘΗΝΑ 1896), τιμά διεθνώς την Ελλάδα ως τη χώρα γένεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, ανυψώνοντάς την στον παγκόσμιο Ολυμπιακό και τουριστικό χάρτη.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει Ημιμαραθώνιο Δρόμο και διαδρομές των 10 χλμ. και 5 χλμ. για ενήλικες και εφήβους και 1,5 χλμ. για όλες τις ηλικίες. Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί Αναμνηστικό Μετάλλιο και Δίπλωμα Συμμετοχής από τη Διεθνή και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ οι νικητές θα λάβουν τα ειδικά έπαθλα του 7ου ‘’Olympic Day Run’’ Greece.

Το 7ο “Olympic Day Run” Greece πραγματοποιείται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τον ΣΕΓΑΣ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ., τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Καλαμαριάς και το ΔΚΟ OLYMPiA και με την υποστήριξη Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, διακεκριμένων αθλητών και θεσμικών φορέων της χώρας μας.

Κάνε την Εγγραφή σου στο olympicdayrun.gr ή αυτοπροσώπως στο Ολυμπιακό Μουσείο (Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, 54636, Θεσσαλονίκη) μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου!

ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!

NOT JUST A RUN …. THE OLYMPIC RUN!

Ακολούθησε μας σε Facebook, Instagram και Tik Tok για να μαθαίνεις πρώτος τα νέα του Κορυφαίου Run της χώρας!!!

#olympicdayrun #olympicdayrungreece