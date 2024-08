Το παιδί της χρονιάς: Ο 15χρονος που εφηύρε σαπούνι για την καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος

Ένας 15χρονος ανακηρύχθηκε ως «παιδί της χρονιάς» για την σημαντική εφεύρεσή του.

Ο Heman Bekele, ένας 15χρονος καινοτόμος από το Fairfax της Βιρτζίνια, τιμήθηκε ως το παιδί της χρονιάς για την αξιοσημείωτη εφεύρεσή του - ένα σαπούνι που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος.

Εμπνευσμένος από τις πρώιμες εμπειρίες του στην Αιθιοπία, όπου έγινε μάρτυρας των καταστροφικών επιπτώσεων της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο σε εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ο Bekele ξεκίνησε να δημιουργήσει μια λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των ευάλωτων πληθυσμών από τους κινδύνους του καρκίνου του δέρματος.

Η εφεύρεση του Bekele, αν και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, έχει τη δυνατότητα να καταστήσει την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος πιο προσιτή, ιδίως σε υποβαθμισμένες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

