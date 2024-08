Έξαλλη η Σελίν Ντιόν με τον Τραμπ: Χρησιμοποίησε το τραγούδι από τον «Τιτανικό» σε προεκλογική εκστρατεία (vid)

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες ζητούν από τον Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του.

Οι εκπρόσωποι της Σελίν Ντιόν δήλωσαν κατηγορηματικά ότι η Καναδή τραγουδίστρια δεν εγκρίνει τη χρήση της εμβληματικής επιτυχίας της δεκαετίας του 1990, «My Heart Will Go On», σε πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το τραγούδι ακούστηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Μπόζμαν της Μοντάνα το βράδυ της Παρασκευής (9/8), ενώ έχει επίσης ακουστεί σε αρκετές από τις προηγούμενες συγκεντρώσεις του Τραμπ.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς της Ντιόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο (10/8), οι εκπρόσωποί της εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα της Ντιόν και η δισκογραφική εταιρεία, Sony Music Entertainment Canada, έλαβαν γνώση της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μόλις το Σάββατο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες ζητούν από τον Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του. Με την πάροδο των ετών, αρκετοί μουσικοί υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των Rolling Stones, της Adele, του Neil Young, του Steven Tyler των Aerosmith και των R.E.M., έχουν υποβάλει παρόμοια αιτήματα.