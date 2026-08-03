Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν
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Κύμα οργής στην Ιαπωνία: Δύο εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη μετά το σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, όταν η εταιρεία τις ανάγκασε να επιστρέψουν στο κτίριο για να μαζέψουν τις εισπράξεις.
Μία τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί σημειώθηκε στην Ιαπωνία στον απόηχο του ισχυρού σεισμού που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, προκαλώντας κύμα οργής για τις εργασιακές συνθήκες και την ιεράρχηση της ανθρώπινης ζωής απέναντι στα εταιρικά συμφέροντα.
Δύο εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε φονική έκρηξη μέσα σε εμπορικό κέντρο, όπου υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν κατόπιν ρητής εντολής του εργοδότη τους προκειμένου να διασφαλίσουν τις εισπράξεις της ημέρας.
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