Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Αλόνσο, παρά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, συνέχισε να μένει στο Ολυμπιακό Χωριό.

Η Παραγουανή κολυμβήτρια Λουάνα Αλόνσο κλήθηκε να εγκαταλείψει το Ολυμπιακό Χωριό μετά από «ανάρμοστη συμπεριφορά». Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγο μετά την απόσυρση της Αλόνσο από την αγωνιστική κολύμβηση λόγω της αποτυχίας της να περάσει τις προκριματικές σειρές στο αγώνισμα των 100μ. πεταλούδα γυναικών στις 27 Ιουλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της Παραγουάης, Larissa Schaerer, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει τους λόγους πίσω από την αποβολή της Alonso. «Η παρουσία της δημιουργεί μια ακατάλληλη ατμόσφαιρα στην ομάδα της Παραγουάης», εξήγησε η Schaerer, όπως ανέφερε η The Sun.

Olympics swimmer Luana Alonso has been REMOVED from the athletes village for creating an 'inappropriate environment' 😳 pic.twitter.com/wKRYlpPVkh