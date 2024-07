Επιστήμονες ανακάλυψαν σπηλιά στη Σελήνη: «Θα μπορούσε να φιλοξενήσει ανθρώπους»

Το σπήλαιο στη Σελήνη θα μπορούσε να παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τους μελλοντικούς αστροναύτες.

Για πρώτη φορά, επιστήμονες ανακάλυψαν μια σπηλιά στη Σελήνη, προσφέροντας μια πιθανή τοποθεσία για μια μόνιμη ανθρώπινη βάση. Το σπήλαιο αυτό, βάθους τουλάχιστον 100 μέτρων, αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου υπόγειου δικτύου που οι ερευνητές πιστεύουν ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο.

Στην παγκόσμια κούρσα για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη, η εξασφάλιση της προστασίας των αστροναυτών από την ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις διαστημικές καιρικές συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το νεοανακαλυφθέν σπήλαιο θα μπορούσε να προσφέρει το απαραίτητο καταφύγιο. Η Helen Sharman, η πρώτη Βρετανίδα αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα, παρατήρησε στο BBC News ότι το σπήλαιο αυτό αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη τοποθεσία για μια σεληνιακή βάση, υποδηλώνοντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν σε τέτοιους σεληνιακούς λάκκους μέσα στα επόμενα 20 έως 30 χρόνια.

Cave discovered on Moon could be home for humans https://t.co/nHe8ylmZPJ