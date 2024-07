Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Αναλυτικά το προφίλ του δράστη, ποιος είναι ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς (vid)

Ο Τόμας Μάθιου Κρουκς είναι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας.

Ο ύποπτος δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια

Το FBI ανακοίνωσε ότι εργάζεται προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν από τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση του Τραμπ, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα πολιτειακά αρχεία των ψηφοφόρων δείχνουν ότι ο Κρουκς ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών. Οι επικείμενες προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα ήταν οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα ψήφιζε ο Κρουκς.

Ο Κρουκς ζούσε περίπου σε απόσταση μιας ώρας από το σημείο που έγινε η επίθεση στο Μπάτλερ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από το Μπέθελ Παρκ για «ειδικούς λόγους ασφάλειας».

Όταν ο Κρουκς ήταν 17 ετών έκανε μία δωρεά 15 δολαρίων στην επιτροπή πολιτικής δράσης ActBlue που συγκεντρώνει χρήματα για πολιτικούς αριστερής απόκλισης, αλλά και Δημοκρατικούς πολιτικούς, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής του 2021. Η δωρεά έγινε υπέρ της εθνικής πολιτικής οργάνωσης Progressive Turnout Project, που δραστηριοποιείται προκειμένου να κινητοποιηθούν οι Δημοκρατικοί και να ψηφίσουν. Οι δύο πολιτικοί φορείς δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.

