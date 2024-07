Ο Τραμπ απομακρύνθηκε από την εκδήλωση συνοδεία των πρακτόρων μέσα σε ένα μαύρο SUV και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Το FBI κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο παριστάμενος ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία στην πολιτεία Πενσιλβάνια, «σκοτώθηκε ακαριαία», καθώς «χτυπήθηκε στο κεφάλι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο ήταν «απόπειρα δολοφονίας».

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή που ο ελεύθερος σκοπευτής εντοπίζει τον δράστη και τον πυροβολεί.

Here’s footage the moment sniper shot the shooter at Trump rally 😳 pic.twitter.com/rIimNj4Its