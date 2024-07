Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ποιος είναι ο δράστης, η πρώτη εμφάνιση του υποψήφιου προέδρου μετά το περιστατικό (vid)

Από την επίθεση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο ήταν «απόπειρα δολοφονίας».

«Σήμερα το βράδυ σημειώθηκε αυτό που χαρακτηρίζουμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια ενεργή σκηνή εγκλήματος», τόνισε ο Κέβιν Ροζέκ, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Πενσιλβάνια, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ροζέκ επεσήμανε ότι το FBI δεν είναι έτοιμο να ανακοινώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του δράστη, ενώ πρόσθεσε ότι προτεραιότητα τώρα είναι να εντοπιστεί το κίνητρό του και να διευκρινιστεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην απόπειρα.

Από την επίθεση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Και τα τρία θύματα είναι ενήλικες και άνδρες.

Ωστόσο ο αξιωματούχος του FBI υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης κατά της ζωής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του CNN επικαλούμενος πηγές.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου στο Χ, το FBI έχει ταυτοποιήσει τον άνδρα.

Ο 20χρονος ονομάζεται Τόμας Μάθιου Κρουκς. Όπως έχει γίνει γνωστό, φαίνεται πως φορούσε μπλούζα που σχετίζεται με ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ακροδεξιάς, οπότε εξετάζεται ενδεχόμενη εμπλοκή του με τον συγκεκριμένο χώρο.

BREAKING: Gunman Who Attempted to Assassinate Former President Donald Trump Identified



The gunman who attempted to assassinate former President Donald Trump on Saturday has been identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks.



Crooks, from Bethel Park, Pennsylvania, fired shots… pic.twitter.com/fmSXeRWVST