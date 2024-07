Απίστευτη φωτογραφία: Οι NY Times «έπιασαν» την σφαίρα δίπλα από το κεφάλι του Τραμπ

Η φωτογραφία είναι του φωτογράφου των New York Times Doug Mills δείχνει μια σφαίρα ακριβώς πίσω από το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί από σφαίρα σε απόπειρα κατά της ζωής του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια χθες Σάββατο (13/7), μια επίθεση που οξύνει την ένταση στην ήδη τεταμένη προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας, ανακοίνωσε το FBI στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Το Γραφείο Ομοσπονδιακών Ερευνών των ΗΠΑ έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, εξήγησε στέλεχός του, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι δράστης είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια.

Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης κατά της ζωής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του CNN επικαλούμενος πηγές.

Ο 20χρονος ονομάζεται Τόμας Μάθιου Κρουκς. Όπως έχει γίνει γνωστό, φαίνεται πως φορούσε μπλούζα που σχετίζεται με ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ακροδεξιάς, οπότε εξετάζεται ενδεχόμενη εμπλοκή του με τον συγκεκριμένο χώρο.

O 78χρονος Τραμπ μόλις είχε ξεκινήσει την ομιλία του όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αμέσως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπιασε το δεξί του αυτί, ενώ αίματα γέμισαν το πρόσωπό του. Στη συνέχεια κοίταξε το χέρι του και έπεσε στα γόνατα προτού μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύσουν γύρω του για να τον προστατεύσουν.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε όρθιος ξανά περίπου ένα λεπτό αργότερα, με το καπελάκι του με το σύνθημα «Make America Great Again» να έχει πέσει, ενώ ακούστηκε να λέει προς τους πράκτορες «περιμένετε, περιμένετε», προτού υψώσει τη γροθιά του καθώς τον οδηγούσαν σε ένα μαύρο SUV.

«Δέχθηκα μια σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω τμήμα του δεξιού αφτιού μου», έγραψε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Αιμορραγούσα πολύ».

Αμέσως στελέχη των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών καταδίκασαν την επίθεση κατά του Τραμπ.

Η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικανού επεσήμανε ότι «είναι καλά», ενώ έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει αναχωρήσει από το Μπάτλερ, όπως εξήγησε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο στο Χ.

Ωστόσο, μια απίστευτη φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφού έχει αποτυπωθεί η στιγμή που η σφαίρα είναι δίπλα στο κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ.

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v