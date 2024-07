Η κρυμμένη πόλη που βρίσκεται στην Τουρκία και δεν μπόρεσε να κατακτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος

Ο χώρος που σιγά σιγά ανακαταλαμβάνεται από τη βλάστηση και φθείρεται από τον χρόνο, διαθέτει γιγάντια μαυσωλεία, τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, ναούς, επιβλητικά τείχη της πόλης και ένα εκπληκτικό θέατρο σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας θέα που εκτείνεται για χιλιόμετρα.

Ψηλά στα βουνά της νοτιοδυτικής Τουρκίας βρίσκεται η Τερμησσός, μια πόλη που ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπόρεσε να κατακτήσει. Η πόλη είναι σαν οχυρωμένη αετοφωλιά, τα εγκαταλελειμμένα ερείπια αυτής της κάποτε πανίσχυρης πόλης μπορούν τώρα να εξερευνηθούν από οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να κάνει την πεζοπορία. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι το κάνουν.

Η Τερμησσός αποτελεί ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό κόσμημα που διατηρείται στην απομόνωση, με μάρτυρες μόνο μια χούφτα τυχοδιώκτες που κάνουν το ταξίδι από τα παραθαλάσσια θέρετρα της κοντινής Αττάλειας. Αυτή η έλλειψη επισκεπτών είναι μια χαμένη ευκαιρία για πολλούς, αλλά ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους τολμήσουν να πάνε εκεί. Μπορούν να περιπλανηθούν μόνοι τους σε μια από τις πιο εντυπωσιακές αρχαίες πόλεις της Τουρκίας.

