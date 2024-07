Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix καταγράφει τη σκληρή καθημερινότητα των cheerleaders: Οι αποκαλύψεις που σόκαραν τους τηλεθεατές (vid)

Το ντοκιμαντέρ άφησε πολλούς θεατές έκπληκτους ή και προβληματισμένους από τη διαφορά μεταξύ της λαμπερής εικόνας

Οι θεατές του Netflix παραδέχτηκαν ότι δεν άντεξαν να παρακολουθήσουν ένα νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα αφού έμειναν σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις του.

Η σειρά, που κυκλοφόρησεστις 20 Ιουνίου, ακολουθεί τις Cheerleaders των Dallas Cowboys, καταγράφοντας τις προσωπικές ιστορίες και τη σκληρή δουλειά της ομάδας, καθώς διανύουν τη σεζόν 2023-24.

Η ομάδα, που σχηματίστηκε το 1961, έχει γίνει μια παγκοσμίως αναγνωρίσιμη ομάδα, με τις μπλε στολές τους να κοσμούνται με αστέρια και τα λαμπερά πομ-πομ τους να είναι οικεία σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η δουλειά της ομάδας είναι να κάνει το άθλημα να φαίνεται διασκεδαστικό και εύκολο, αλλά το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleader», αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από τις απίστευτες επιδείξεις τους.

Προσφέροντας μια αφιλτράριστη ματιά στη ζωή των Cheerleaders των Dallas Cowboys, οι δημιουργοί αποκάλυψαν κάποιες σοκαριστικές αλήθειες, μεταξύ άλλων και τις χαμηλές αμοιβές που λαμβάνουν οι cheerleaders για τη δουλειά τους.

Κάποια μέλη της ομάδας εμφανίζονται να εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης, διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους στην ομάδα, ενώ άλλα αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις έντονες απαιτήσεις.

