Η στιγμή που οπαδός εισέβαλε σε αγωνιστικό χώρο και έριξε το καπέλο αστυνομικού: Τον χτύπησε με taser (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο που δείχνει την προσπάθεια δύο αστυνομικών να κυνηγούν έναν οπαδό που εισέβαλε σε αγώνα baseball.

Ένας οπαδός των Reds ανακάλυψε από πρώτο χέρι πόσο σοκαριστικό μπορεί να είναι να διαταράξεις έναν αγώνα.

Διάφορα βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψαν έναν οπαδό να πηδάει στον αγωνιστικό χώρο και να κατευθύνεται προς τον κεντρικό παίκτη των Guardians, Tyler Freeman. Ο οπαδός πλησίασε τον Freeman, φάνηκε να του λέει κάτι και στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας με τα χέρια του υψωμένα.

A fan in Cincinnati ran onto the field, did a backflip, then immediately got tased



