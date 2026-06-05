Θύμα άγριας δολοφονίας ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι: Ομολόγησε ο γιος της συντρόφου του

Ο 81χρονος Τζέιμς Χάντι (James Handy) βρέθηκε νεκρός στην αυλή σπιτιού στο Λος Άντζελες, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές.

O ηθοποιός Τζέιμς Χάντι (James Handy), με συμμετοχές σε πολλές γνωστές ταινίες, έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τον γιο της συντρόφου του.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ενημερώθηκε για περιστατικό το πρωί της Τετάρτης (03/06) από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος είπε στο τηλεφώνημά του: «Είμαι γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα έναν αμαρτωλό».

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