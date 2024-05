Το νέο ψυχολογικό θρίλερ που έχει κατακτήσει τις καρδιές των συνδρομητών του Netflix και συγκρίνεται με το «Squid Game» (vid)

Όπως και το «Squid Game», αυτή η νέα σειρά επικεντρώνεται σε μια ομάδα ατόμων που συμμετέχουν σε ένα αμφίβολο ριάλιτι σόου για ένα χρηματικό έπαθλο.

Οι θεατές του Netflix παραληρούν για μια νέα σειρά που προστέθηκε πρόσφατα, υποστηρίζοντας ότι ξεπερνά το εμβληματικό «Squid Game». Η πολυσυζητημένη σειρά, «The 8 Show», τράβηξε γρήγορα την προσοχή του κοινού σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας αναπόφευκτες συγκρίσεις με το συγκλονιστικό νοτιοκορεατικό θρίλερ που κατέκτησε τον κόσμο του streaming.

Το «The 8 Show» μοιράζεται παρόμοια υπόθεση με το «Squid Game», το οποίο είδαν πάνω από 142 εκατομμύρια νοικοκυριά μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του. Όπως και το «Squid Game», αυτή η νέα σειρά επικεντρώνεται σε μια ομάδα ατόμων που συμμετέχουν σε ένα αμφίβολο ριάλιτι σόου για ένα χρηματικό έπαθλο. Ωστόσο, το διακύβευμα και η ψυχολογική δυναμική είναι διαφορετικά και μοναδικά συναρπαστικά.

Το «The 8 Show», που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα, αφηγείται την ιστορία οκτώ διαγωνιζομένων που καλούνται σε ένα οκταώροφο κτίριο για να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Καθώς ξεπερνούν τις προκλήσεις, κερδίζουν περισσότερα χρήματα κάθε μέρα. Ωστόσο, υπάρχει μια σκοτεινή ανατροπή: αν ένας διαγωνιζόμενος πεθάνει, χάνουν όλοι. Προσθέτοντας την ένταση, ένα μυστικό ζωντανό κοινό παρακολουθεί κάθε τους κίνηση πίσω από μια γυάλινη οθόνη.

if you loved The Platform and Parasite, you’ll love The 8 Show on Netflix.



the premise: 8 downtrodden people are stuck in a game show where time literally is money.



this is what Squid Game wished it was. 4/5 stars. can finish in one sitting pic.twitter.com/N2OoqGFB66