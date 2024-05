Επιστήμονες βρήκαν γιατί μας αρέσουν τα λυπητερά τραγούδια: Όχι, δεν είμαστε emo

Βρέθηκε πως η θλίψη προκαλεί ευχαρίστηση. Καλή εβδομάδα.

Θυμάσαι τότε που άκουγες το My Immortal των Evanescence και άγγιζε την ψυχούλα σου, ενώ ήσουν παιδί και δεν είχες ιδέα ούτε από αγάπες, ούτε από έρωτες, ούτε τι θα μπορούσε να εννοεί στ’ αλήθεια ο στίχος «These wounds won’t seem to heal, this pain is just too real»; Και το άκουγες όλη την ώρα, παρότι σου προκαλούσε τεράστια θλίψη.

Γιατί, άραγε, αφιερώνουμε τόσο χρόνο σε κομμάτια, παρότι μας στενοχωρούν; Οι επιστήμονες τώρα μάλλον έχουν την απάντηση.

