Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

O άνδρας φαίνεται να αιωρείται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το drone

Ένας αγρότης στην Ινδονησία έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βρήκε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο μετακίνησης: χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αγροτικό drone για να μεταφέρεται πάνω από τα χωράφια.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας φαίνεται να αιωρείται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το drone, το οποίο τον μεταφέρει με ασφάλεια πάνω από καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή της Ιάβας μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.

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