Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση υπόσχεται τη μόνιμη απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, μετριάζοντας τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε μια πρωτοποριακή προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα κολοσσιαίο «κενό» στην Ισλανδία, με στόχο την άντληση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα σε πρωτοφανή κλίμακα.

Τα εγκαίνια της «μεγαλύτερης ηλεκτρικής σκούπας στον κόσμο» μονάδας άμεσης δέσμευσης αέρα (DAC) σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η εγκατάσταση-μαμούθ που αναπτύχθηκε από την ελβετική εταιρεία Climeworks, η οποία φέρει την εύστοχη ονομασία «Mammoth», αποτελεί ένα τεχνολογικό θαύμα που είναι έτοιμο να φέρει επανάσταση στην απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα.

Λειτουργώντας παράλληλα με τους άφθονους γεωθερμικούς ενεργειακούς πόρους της Ισλανδίας, το Mammoth αποτελεί παράδειγμα της συνέργειας μεταξύ καινοτομίας και βιωσιμότητας. Η αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας για την τροφοδοσία της διαδικασίας DAC υπογραμμίζει τη δέσμευση για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει την επείγουσα ανάγκη περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η αρχή πίσω από την DAC είναι κομψά απλή, αλλά με βαθύτατο αντίκτυπο: ο αέρας εισέρχεται στο εργοστάσιο, όπου εξειδικευμένα χημικά αφαιρούν τα μόρια διοξειδίου του άνθρακα. Μόλις «συλληφθεί», ο άνθρακας μπορεί να δεσμευτεί βαθιά στο υπέδαφος, να επαναχρησιμοποιηθεί για βιομηχανικές εφαρμογές ή να μετατραπεί σε στερεά υλικά, αποκλείοντάς τον αποτελεσματικά από την ατμόσφαιρα.

