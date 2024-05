Πέθανε η Susan Backlinie από «Τα σαγόνια του καρχαρία»

Η Susan Backlinie από «Τα σαγόνια του καρχαρία» έφυγε από τη ζωή στα 77 της χρόνια.

Η Susan Backlinie, η οποία υποδύθηκε έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους στα «Σαγόνια του καρχαρία», έφυγε από τη ζωή στα 77 της χρόνια.

Η ηθοποιός και κασκαντέρ Susan Backlinie πέθανε στο σπίτι της το πρωί του Σαββάτου στη Ventura, στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον μάνατζέρ της Matthew Templeton. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της.

Rest in peace to Susan Backlinie, whose Chrissie Watkins in “Jaws” experienced the most memorable tug on the leg in movie history. pic.twitter.com/VBxfXRwUq8

Η Susan Backlinie ξεκίνησε στον κόσμο της υποκριτικής το 1975 με τον ρόλο της Chrissie Watkins στην ταινία του Steven Spielberg.

Είναι η γυναίκα που πέφτει στον ωκεανό στην εναρκτήριο σκηνή και την τραβάει άγρια ο καρχαρίας πριν τελικά την κατασπαράξει.

rest in peace, Susan Backlinie, the stuntwoman who played Chrissie in Jaws, did an unbelievable job, and made the entire world afraid of the ocean. pic.twitter.com/UXugCiJczL