Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: “Είμαι λίγο ρομαντικός, αλλά δεν με πειράζει, γιατί κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια”

Ένα απόγευμα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο θέατρο Ακροπόλ και μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, με αφορμή την επιστροφή του στον Συρανό, ήταν σίγουρα ένα από τα highlights εκείνης της εβδομάδας μου.

Για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο μάλλον οι λέξεις περισσεύουν. Φέρει μια σπάνιας μορφής αυθεντικότητα που παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Φύσει ευγενής, με μια καθαρότητα στο βλέμμα που δύσκολα συναντάς σήμερα και μια ειλικρίνεια που είναι αδύνατο να μην θαυμάσεις. Στις σχεδόν τέσσερις δεκαετίες που υπηρετεί το επάγγελμα του ηθοποιού, δεν επαναπαύτηκε ποτέ. Κάθε ρόλος, είτε τηλεοπτικός είτε θεατρικός, ήταν σαν μια πίστα που έπρεπε να περάσει με επιτυχία. Και η ιστορία του επιβεβαιώνει πως τα κατάφερε.

Την πρώτη φορά που τον είδα στο θέατρο, όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα, ήταν στην παράσταση “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”. Θυμάμαι πως είχα μαγευτεί από το μέγεθος του ταλέντου του και την ικανότητά του να γίνεται αβίαστα ένα με τον ρόλο του. Μερικά χρόνια αργότερα, ένα απόγευμα του Οκτωβρίου, συναντηθήκαμε στο θέατρο Ακροπόλ, λιγο πριν από την πρεμιέρα της παράστασης “Συρανό” (στις 11/11), σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα - ρόλο στον οποίο επιστρέφει μετά από 12 χρόνια.

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