Στόχος αποδοκιμασιών έγινε η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2024 κατά τη γενική πρόβα του δεύτερου ημιτελικού.

Η ισραηλινή τραγουδίστρια της Eurovision Eden Golan διατάχθηκε σήμερα από την εθνική υπηρεσία ασφαλείας της χώρας της να παραμείνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης διαδήλωναν στο Μάλμε, ζητώντας τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό.

Είχε αναφερθεί νωρίτερα ότι η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ Shin Bet είχε προειδοποιήσει την Golan να μην βγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της παρά μόνο για παραστάσεις, επειδή το Μάλμε ανέμενε ένα μεγάλο «κύμα» των διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων

Υπενθυμίζεται πως η συμμετοχή του Ισραήλ πέρασε από σαράντα κύματα λόγω του εν εξελίξει πολέμου της χώρας στη Λωρίδα της Γάζας με την παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια των προβών της Eden Golan για το τραγούδι της Hurricane, αποδοκιμάστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail ακούστηκαν συνθήματα για «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

🚨BREAKING: Israel’s Eurovision entrant was booed off the stage at a dress rehearsal in Malmö, Sweden. The Eurovision 2024 organiser, EBU, has come under intense criticism for allowing Israel to take part amid genocide and mass atrocities in Gaza. pic.twitter.com/NoOXjYT92Q