Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα: Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για εκεχειρία (vid)

Η Χαμάς ενέκρινε τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Πολλοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα.

Συνεχίζει τον ανελέητο βομβαρδισμό στη Ράφα το Ισραήλ, ενώ σε λίγες ώρες ξεκινούν και πάλι στο Κάιρο οι συζητήσεις για εκεχειρία στη Γάζα, υπό την έγκριση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει και σήμερα βομβαρδισμούς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, για να ενταθεί η «πίεση» στη Χαμάς. Σε μερικές ώρες αναμένεται να διεξαχθούν νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις in extremis στο Κάιρο, ώστε να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στην οποία το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε χθες βράδυ πως έδωσε πράσινο φως.

Rafa being bombed now by the only democratic terrorist organization in the Middle East #Gaza #Rafah_under_attack pic.twitter.com/kAgbeupsQL