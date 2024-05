Η πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ Νονό.

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα (6/5) ότι αποδέχεται σχέδιο – πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που έλαβε από την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου για την αποδοχή της πρότασής τους.

Spontaneous cheers erupt in Gaza on hearing the news that Hamas has told Qatar and Egypt they will accept their ceasefire proposal.



Israel has not formally replied, at this stage ⤵️ pic.twitter.com/14LM81wIfz — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2024

Η πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ Νονό.

🚨#BREAKING: Families of Israeli detainees in Gaza:



Hamas agreed to the deal. The government must agree now, otherwise we will burn the country. pic.twitter.com/GsKZyHp0KC — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 6, 2024

Αλλος αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ». Αμέσως μετά την ανακοίνωση, Παλαιστίνιοι στη Ράφα της νότιας Γάζας, έξω από το νοσοκομείο Αλ Ακσά στο κέντρο του παλαιστινιακού θυλάκου και αλλού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

Την αποδοχή της πρότασης για εκεχειρία χαιρέτισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας πως ελπίζει ότι και το Ισραήλ θα πράξει το ίδιο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους, ζήτησαν να μην ληφθεί τοις μετρητοίς η ανακοίνωση της Χαμάς. Οι ίδιοι αξιωματούχοι μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι όροι που αποδέχθηκε η Χαμάς δεν είναι οι ίδιοι με τους οποίους έχει συμφωνήσει το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, «η πρόταση που αποδέχθηκε η Χαμάς έγινε μονομερώς από την Αίγυπτο και δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο Ισραήλ μέχρις ότου διευκρινιστούν οι λεπτομέρειές της».

Gazans when they heard the news of Hamas accepting a deal



May their happiness end in full bloom with it actually happening. pic.twitter.com/wel6gFpAdW — cheri⁷ 🔻 (@jinsjiddies) May 6, 2024

Ισραηλινός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι η εκεχειρία με την οποία η Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφώνησε αποτελεί «στρογγυλεμένη» εκδοχή μιας αιγυπτιακής πρότασης την οποία το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί.

«Είναι τέχνασμα με σκοπό να φανεί το Ισραήλ ως η πλευρά που αρνείται μία συμφωνία», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα, τηλεφωνική συνομιλία για τη Ράφα, είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ ανέφερε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡ, ότι κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο Μπάιντεν επανέλαβε τις ανησυχίες του ως προς το ενδεχόμενο εισβολής στη Ράφα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ακόμα ότι η επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθούν οι ζωές των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν υποστηρίζει εισβολή στη Ράφα χωρίς σχέδιο για τη βοήθεια των αμάχων που βρίσκουν καταφύγιο εκεί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι επρόκειτο να διασφαλίσει πως το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας θα παραμείνει ανοιχτό για την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός διέταξε μερική εκκένωση της Ράφα, πόλης της νότιας Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους εκτοπισμένους.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την ισραηλινή εντολή ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.