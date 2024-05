Στρατιωτικά γυμνάσια για πυρηνικά ζήτησε ο Πούτιν: Είναι «απάντηση» στη Δύση για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Τα γυμνάσια θα πραγματοποιηθούν σε απάντηση «στις απειλές» Δυτικών αξιωματούχων εναντίον της Μόσχας, όπως αναφέρει πηγή από το ρωσικό υπ. Αμυνας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε τη διεξαγωγή «στο άμεσο μέλλον» στρατιωτικών γυμνασίων, που θα περιλαμβάνουν εξάσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων και στα οποία θα συμμετέχουν και στρατεύματα που σταθμεύουν κοντά στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τα γυμνάσια θα πραγματοποιηθούν σε απάντηση «στις απειλές» Δυτικών αξιωματούχων εναντίον της Μόσχας.

JUST IN: 🇷🇺 Russian President Putin orders tactical nuclear weapon drills and combat readiness for its nuclear forces. pic.twitter.com/BPa3HB1qoA