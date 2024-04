Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι μέσα από το ξενοδοχείο στο Μάλμε: Οι επικές αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου

Η τελευταία δημοσίευση της Μαρίνας Σάττι στο Instagram έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου.

Στη πόλη του Μάλμε της Σουηδίας, η προσμονή κορυφώνεται καθώς η Μαρίνα Σάττι, η εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2024, είναι έτοιμη να ξεσηκώσει το κοινό της Eurovision. Τη Δευτέρα (29/4), η Μαρίνα Σάττι πραγματοποίησε την πρώτη τεχνική πρόβα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά της να μαγέψει το κοινό με την καθηλωτική ερμηνεία της.

Παίρνοντας την κεντρική σκηνή της Malmö Arena, η Μαρίνα Σάττι έδωσε μια μοναδική ερμηνεία, προσφέροντας μια γεύση από τη μαγεία που περιμένει τους θεατές της Eurovision. Σε αυτή τη μουσική οδύσσεια, τη συνοδεύουν ο Φωκάς Ευαγγελινός και ένα ταλαντούχο σύνολο χορευτών, μεταξύ των οποίων οι Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης και Ειρήνη Δαμιανίδου.

