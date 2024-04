Ο Βασιλιάς των Λιονταριών επιστρέφει.

Ο Barry Jenkins, ο σκηνοθέτης πίσω από αναγνωρισμένα έργα όπως τα «Moonlight» και «The Underground Railroad», πρόκειται να γοητεύσει το κοινό για άλλη μια φορά με το τελευταίο του κινηματογραφικό αριστούργημα, το «Mufasa: The Lion King». Αυτό το ρεαλιστικό prequel κινουμένων σχεδίων του αγαπημένου κλασικού έργου της Disney του 1994 υπόσχεται να είναι το πιο φιλόδοξο έργο του Jenkins μέχρι σήμερα, προσφέροντας μια μαγευτική ματιά στην προέλευση ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου.

The first trailer for Barry Jenkins’ ‘MUFASA: THE LION KING’ has been released.



In theaters on December 20. pic.twitter.com/67tBcms8qM April 29, 2024

Ο Jenkins μεταφέρει τους θεατές πίσω στη μαγευτική αφρικανική σαβάνα, όπου εκτυλίσσεται η θρυλική ιστορία του βασιλιά Mufasa. Με τη φωνή των Aaron Pierre και Kelvin Harrison Jr. η ταινία ακολουθεί το νεαρό λιονταράκι Kiara καθώς ξεκινάει ένα ταξίδι ανακάλυψης, με οδηγό τον σοφό Rafiki και συνοδό το αξιαγάπητο δίδυμο Timon και Pumbaa.

Η νέα ταινία της Disney θα εμβαθύνει στην άγνωστη ιστορία της ανόδου του Mufasa στο μεγαλείο, από το ταπεινό ξεκίνημά του ως ορφανό κουτάβι μέχρι την τελική βασιλεία του. Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών αναδρομών, οι θεατές παρακολουθούν το μεταμορφωτικό ταξίδι του Mufasa, καθώς δημιουργεί δεσμούς με απίθανους συμμάχους και αντιμετωπίζει τρομερούς αντιπάλους.

🚨 BLUE IVY WILL BE THE VOICE OF PRINCESS KIARA IN THE NEW “MUFASA” MOVIE! pic.twitter.com/jab8YwtlGW April 29, 2024

Γραμμένο από τον Jeff Nathanson, ο οποίος στο παρελθόν είχε γράψει το σενάριο για το ριμέικ του «Βασιλιά των Λιονταριών» της Disney το 2019, η ταινία επανασυνδέει τον Jenkins με τους αξιόλογους συνεργάτες του, όπως ο κινηματογραφιστής James Laxton, ο μοντέρ Joi McMillon και ο συνθέτης Nicholas Britell. Επιπλέον, οι διάσημοι μουσικοί Hans Zimmer και Pharrell Williams συνεισφέρουν επιπλέον μουσική, προσθέτοντας βάθος και πλούτο στο συναρπαστικό soundtrack της ταινίας.

MUFASA The Lion King, featuring @Beyonce and Blue Ivy Carter, in theaters December 20th 🦁 pic.twitter.com/Qodf9LgfZe — Parkwood Entertainment (@parkwood) April 29, 2024

Η Disney συνεχίζει την τάση της να επαναπροσδιορίζει κλασικές ταινίες κινουμένων σχεδίων. Το «Mufasa: The Lion King» αποτελεί μια απόδειξη για τη διαρκή κληρονομιά αυτού του αγαπημένου franchise.