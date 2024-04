Σοκαριστικό βίντεο: Άνθρωπος αυτοπυρπολήθηκε έξω από την αίθουσα όπου δικάζεται ο Τραμπ (vid)

Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες! Στο χώρο υπάρχει η μυρωδιά καπνού και καμένης ανθρώπινης σάρκας, αναφέρουν μαρτυρίες.

Ένα άτομο αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστική αίθουσα ενός δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CNN.

Εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, καθώς και του γραφείου του δημάρχου, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

BREAKING: PRO HUMANITY & PRO PALESTINE PROTESTOR SETS HIMSELF ON FIRE IN NEW YORK OUTSIDE DONALD TRUMP’S TRIALpic.twitter.com/UrRxFHUG2l