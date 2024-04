Το αστρονομικό ποσό που ξόδεψε το Ισραήλ για να αναχαιτίσει τους ιρανικούς πυραύλους (vid)

Οι οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας αμυντικής επιχείρησης αντηχούν σε όλο το δημοσιονομικό τοπίο του Ισραήλ.

Στον απόηχο της πρόσφατης μαζικής πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το συγκλονιστικό κόστος της άμυνας του έθνους έναντι τέτοιων απειλών.

Ο ταξίαρχος Reem Aminoach, πρώην οικονομικός σύμβουλος του αρχηγού του επιτελείου των IDF, προσφέρει πληροφορίες για τις οικονομικές επιπτώσεις της γρήγορης και αποφασιστικής αντίδρασης του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση.

Εμβαθύνοντας στις περιπλοκές της αντιπυραυλικής άμυνας, ο Aminoach περιγράφει το ποικίλο οπλοστάσιο που αναπτύσσεται για την αναχαίτιση και την εξουδετέρωση των εισερχόμενων απειλών. Από βαλλιστικούς πυραύλους που στοχεύονται από το σύστημα Arrow έως πυραύλους κρουζ που αντιμετωπίζονται από άλλα πυραυλικά συστήματα και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) που εμπλέκονται κυρίως από μαχητικά αεροσκάφη, η αμυντική στρατηγική περιλαμβάνει μια πολύπλοκη και δαπανηρή σειρά τεχνολογιών.

Ο Aminoach αναλύει τις σχετικές δαπάνες, παραθέτοντας κατά προσέγγιση το κόστος για διάφορα αμυντικά μέσα. Με κάθε πύραυλο Arrow να κοστίζει 3,5 εκατομμύρια δολάρια και τα αναχαιτιστικά David's Sling να κοστίζουν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα, οι σωρευτικές δαπάνες κλιμακώνονται γρήγορα. Αν συνυπολογίσετε το λειτουργικό κόστος της ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών και άλλων αμυντικών μέτρων, ο συνολικός λογαριασμός φτάνει σε ένα εκπληκτικό μέγεθος.

Πέρα από τον άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο, το κόστος της άμυνας υπογραμμίζει τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις και προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Με τους περιφερειακούς αντιπάλους να διαθέτουν τρομερά οπλοστάσια και να κλιμακώνουν τις εχθροπραξίες, η επιτακτική ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής αμυντικής στάσης παραμένει υψίστης σημασίας.