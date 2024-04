Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με drones: «Θα υπάρξει σημαντική απάντηση» λέει το Τελ Αβίβ (vid)

Το Ισραήλ σχεδιάζει «σημαντική απάντηση» στην πρωτοφανή ιρανική επίθεση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή «εκτενή» επίθεση, με «drones και πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Περίπου μια ώρα μετά την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή αυτής της επιχείρησης, που βαφτίστηκε «Έντιμη Υπόσχεση», το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι εκτοξεύθηκε «πρώτο κύμα βαλλιστικών πυραύλων», με στόχους «βαθιά στο εσωτερικό των κατεχόμενων εδαφών» (σ.σ. του Ισραήλ).

«Η Πολεμική Αεροπορία της Αεροδιαστημικής Δύναμης του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον συγκεκριμένων στόχων στο εσωτερικό των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων του σώματος.

Η επιχείρηση διεξάγεται «σε ανταπόδοση των πολυάριθμων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από το σιωνιστικό καθεστώς, ειδικά την επίθεση εναντίον του προξενικού τμήματος της πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δαμασκό κατά την οποία έγιναν μάρτυρες τα μέλη ομάδας αξιωματικών και στρατιωτικών συμβούλων της χώρας μας στη Συρία», πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

Δεν έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής δημόσια κάποιος από τους ιρανούς ηγέτες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης αυτής — της πρώτης που εξαπολύεται απευθείας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, το 1979.

