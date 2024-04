Οι δημόσιες τουαλέτες στο Τόκιο έγιναν τουριστική ατραξιόν: Τι διαφορετικό έχουν από τις υπόλοιπες

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια εποχή που η Ιαπωνία βιώνει μια έξαρση του τουρισμού, εν μέρει χάρη στην ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία που έχει κάνει τον πλούσιο πολιτισμό και τα τεχνολογικά θαύματα της χώρας πιο προσιτά στους διεθνείς επισκέπτες.

Το Τόκιο, μια πόλη που φημίζεται για το αρμονικό μείγμα αρχαίων ναών και τεχνολογίας, έχει προσθέσει άλλο ένα, πιο απροσδόκητο, στοιχείο στον κατάλογο των αξιοθέατων που πρέπει να δει κανείς: τις δημόσιες τουαλέτες. Σε μια ανατροπή που αναδεικνύει το καινοτόμο πνεύμα και την προσοχή της πόλης στη λεπτομέρεια, στους επισκέπτες του Τόκιο προσφέρεται τώρα μια μοναδική εμπειρία, μια επιμελημένη ξενάγηση στις καλλιτεχνικά σχεδιασμένες δημόσιες τουαλέτες της πόλης.

Εμπνευσμένη από την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Perfect Days«, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός καθαριστή τουαλέτας στη ζωντανή περιοχή Shibuya του Τόκιο, η Penelope Panczuk επιβιβάστηκε στο Tokyo Toilet Shuttle για ένα δίωρο ταξίδι στις πιο αξιοσημείωτες δημόσιες τουαλέτες της πόλης. Αυτή η εμπειρία απέχει πολύ από την ανησυχία που συχνά συνδέεται με τη χρήση των δημόσιων τουαλετών σε άλλα μέρη του κόσμου. «Στις ΗΠΑ ή στη Γαλλία, απ' όπου κατάγομαι αρχικά, απλά δεν πηγαίνεις», παρατήρησε ο Panczuk. Το Τόκιο, ωστόσο, έχει ανατρέψει αυτή την αντίληψη με εγκαταστάσεις που δεν είναι μόνο εξαιρετικά καθαρές και ασφαλείς, αλλά και μοναδικά σχεδιασμένες, προσφέροντας μια νέα ανακάλυψη σε κάθε επίσκεψη.

