Χιλιάδες Ισραηλινοί ξανά στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου λόγω του πολέμου στη Γάζα (vid)

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους ισραηλινών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς στη Γάζα. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

🔥Yedioth Ahronoth newspaper on the families of the Israeli prisoners:

Netanyahu is obstructing reaching a deal that would lead to the release of our children

We will no longer stand idly by and we will not beg them

- You will see us all over the country and we will burn it down pic.twitter.com/HrGQP02CBy