Ο Liam Gallagher των Oasis μίλησε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει: «Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στην πραγματικότητα»

Η ειλικρίνεια του Gallagher σχετικά με τους αγώνες του για την υγεία του και τις αλλαγές που κάνει για την αντιμετώπισή τους είναι μια ισχυρή υπενθύμιση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια ζωή υπερβολής στην ευημερία κάποιου.

Σε ηλικία 51 ετών, ο Liam Gallagher, ο εμβληματικός frontman των Oasis, ξεκίνησε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι, με στόχο να διορθώσει τα χρόνια σκληρής διασκέδασης εν μέσω των αγώνων του με την αρθρίτιδα και μια αυτοάνοση πάθηση. Γνωστός για τον rock 'n' roll τρόπο ζωής του που χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών, ο Gallagher αντιμετωπίζει τώρα τις συνέπειες των προηγούμενων επιλογών του κατά μέτωπο, με μια νέα δέσμευση στην υγεία και την ευεξία.

Σε μια ειλικρινή αποκάλυψη, ο Gallagher μοιράστηκε με το κοινό τη συνεχιζόμενη μάχη του με την αρθρίτιδα, η οποία επιδεινώνεται από ένα μακροχρόνιο πρόβλημα θυρεοειδούς, το οποίο οδήγησε σε μια σημαντική επέμβαση πέρυσι για αντικατάσταση άρθρωσης ισχίου. Αυτή η ιατρική παρέμβαση αποτέλεσε σημείο καμπής για τον τραγουδιστή, ωθώντας τον να επανεξετάσει τις επιλογές του τρόπου ζωής του και να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του. «Ήρθε η ώρα να τα αναιρέσουμε όλα αυτά τώρα και να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα που νόμιζες ότι ήταν ωραία τις πρώτες μέρες... ήρθε η ώρα να γίνεις υγιής», εξέφρασε ο Gallagher στη «The Sun», αναγνωρίζοντας το τίμημα που έχουν επιφέρει στο σώμα του οι προηγούμενες συνήθειές του.

