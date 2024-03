«Το χειρότερο γεύμα στον κόσμο»: Έξαλλος επιβάτης αεροπλάνου όταν αντίκρισε το φαγητό που του έδωσαν

Το περιστατικό αυτό αποτελεί υπενθύμιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες στη διατήρηση του ποιοτικού ελέγχου των γευμάτων κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σε ένα πρόσφατο περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη προσοχή και κριτική στο διαδίκτυο, η Qantas Airlines βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με ένα γεύμα που σερβιρίστηκε σε μία από τις πτήσεις της. Χαρακτηρισμένο από επιβάτες και διαδικτυακούς χρήστες ως κάτι που έμοιαζε με «φαγητό φυλακής» ή «φαγητό σκύλου», μια φωτογραφία του γεύματος κοινοποιήθηκε σε ένα subreddit αφιερωμένο στην αεροπορική εταιρεία, πυροδοτώντας καταιγισμό σχολίων και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα της τροφοδοσίας εν πτήσει.

Η φωτογραφία, με χιουμοριστική λεζάντα «γεύμα που επέζησα» λόγω τυπογραφικού λάθους του ταξιδιώτη, έγινε μια ακούσια αλλά ταιριαστή περιγραφή της γευστικής εμπειρίας. Αυτό το λάθος οδήγησε σε ένα κύμα κοινού γέλιου και δυσπιστίας για την παρουσίαση του γεύματος.

Viral photo of airline meal baffles internet as users struggle to figure out what was actually served: ‘Dog food’ https://t.co/THMawkf3Cw pic.twitter.com/LXuRrHSq6J