Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής αεροσκάφους στη Ρωσία.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος έπιασε φωτιά και συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας, μετέδωσαν την Τρίτη (12/3)τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την καθοδική πορεία του αεροσκάφους IL-76, με έναν από τους κινητήρες του να παίρνει φωτιά. Σε άλλα πλάνα στήλη μαύρου καπνού υψώνεται από το σημείο της συντριβής.

#BREAKING : An IL-76 airplane has crashed in Russia's Ivanovo region, as reported by the Ministry of Defense There were eight crew members and seven passengers on board pic.twitter.com/tsmC8cS36x

Οι αρχές της Ρωσίας δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τη συντριβή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο αεροσκάφος επέβαιναν 15 άτομα, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι νεκροί.

An IL-76 airplane crashed in Russia's Ivanovo Region during takeoff for a scheduled flight.



The Russian defense ministry cites "a fire in one of the engines during takeoff of the airplane" as the cause of the crash.



The aircraft is known to have been carrying eight crew members… pic.twitter.com/c2T8MoGSAl