Εξωφρενικές οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ (vid)

Οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα μεταξύ του Μάικ Τάισον και του Τζέικ Πολ δείχνουν ότι όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στο τεράστιο στάδιο στο Τέξας θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη...

Έναν ξεχωριστό αγώνα πρόκειται να παρακολουθήσουν περίπου 80.000 άνθρωποι τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο Μάικ Τάισον στα 58 του χρόνια πλέον, θα ανέβει ξανά στο ρινγκ, έχοντας ως αντίπαλο του αυτή τη φορά τον πρώην Youtuber και νυν πυγμάχος, Τζέικ Πολ. Ο συναρπαστικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στο στάδιο AT&T του Arlington, TX, γνωστό και ως έδρα των Dallas Cowboys και ήδη το ενδιαφέρον είναι ήδη τεράστιο.

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα προβληθεί στο Netflix και θα είναι το πρώτο ζωντανό μαχητικό άθλημα που θα προβληθεί στη δημοφιλή υπηρεσία streaming.

«Ανυπομονώ πολύ να μπω στο ρινγκ με τον Τζέικ Πολ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τάισον και συνέχισε: «Έχει μεγαλώσει σημαντικά ως πυγμάχος με τα χρόνια, οπότε θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δούμε τι μπορεί να κάνει η θέληση και η φιλοδοξία ενός “παιδιού” με την εμπειρία και την ικανότητα ενός GOAT (Greatest Of All Time)».

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6