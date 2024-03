Χρεωστική ή πιστωτική; Με τη νέα κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα έχεις και τις δύο επιλογές στο χέρι σου

Σήμερα, ελευθερία σημαίνει περισσότερες επιλογές. Και η νέα κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα σου τις δίνει!

Οι επιλογές είναι απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή. Θέλουμε να νιώθουμε πως έχουμε πολλές επιλογές σε κάθε πτυχή της ζωής μας, από τις απλές καθημερινές αποφάσεις όπως το τι θα φάμε ή πού θα πάμε, μέχρι τις πιο σημαντικές όπως η επαγγελματική καριέρα ή οι προσωπικές σχέσεις.

Όταν κάποιος ή κάτι σου προσφέρει περισσότερες από μία επιλογές, τότε ασφαλώς και σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Έτσι δεν είναι; Τι θα έλεγες, λοιπόν, αν μπορούσες να έχεις ΜΙΑ κάρτα που σου δίνει την επιλογή να τη χρησιμοποιείς όπως εσύ επιθυμείς, είτε ως χρεωστική είτε ως πιστωτική ελεύθερα;

Dual, μια κάρτα που τη χρησιμοποιείς όπως εσύ θέλεις

Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα σου προσφέρει την πρωτοποριακή κάρτα Dual, μια νέα κάρτα που αλλάζει τον τρόπο που κάνεις τις συναλλαγές σου. Μια κάρτα που συνάδει με την σύγχρονη πελατοκεντρική φιλοσοφία της Εθνικής Τράπεζας. Με προϊόντα, υπηρεσίες και πρωτοποριακές λύσεις ευελιξίας στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών σου, που σου επιτρέπουν να κινείσαι ελεύθερα.

Η νέα κάρτα Dual είναι η πρώτη κάρτα στην ελληνική τραπεζική αγορά, με παράλληλη χρεωστική και πιστωτική λειτουργικότητα που προσφέρει ελευθερία επιλογών και έλεγχο στις συναλλαγές σου. Μια κάρτα που μπορείς να χρησιμοποιείς για τις αγορές που χρειάζεσαι, από την πιο μικρή καθημερινή αγορά μέχρι τις πιο ιδιαίτερες επιθυμίες σου. Από το να αγοράσεις τον καφέ σου μέχρι να κλείσεις τα εισιτήρια για εκείνο το ταξίδι που πάντα ονειρευόσουν ή να αποκτήσεις τον καναπέ που λείπει από το σαλόνι σου.

Και το καλύτερο; Με την ευελιξία της κάρτας Dual, οι επιλογές σου είναι πολλές. Αγορές, προνόμια, εξοικονόμηση, όλα στα χέρια σου. Χρησιμοποιώντας την κάρτα Dual, συμμετέχεις στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, κερδίζοντας πόντους με κάθε σου αγορά σε χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα Dual τόσο περισσότερους πόντους κερδίζεις! Τους πόντους που συγκεντρώνεις, μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου. Επιπλέον, έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Πώς θα την αποκτήσεις

Η νέα κάρτα Dual προσφέρεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα και ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες για εσένα που θέλεις περισσότερη ευελιξία σήμερα και σε προσκαλεί σε έναν κόσμο όπου οι επιλογές σου όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ανακαλύψτε το νέο προϊόν της Εθνικής Τράπεζας εδώ.