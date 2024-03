Η γεώτρηση του Πετσένγκσι: Όταν οι Σοβιετικοί έφτασαν μια ανάσα από την... κόλαση (vid)

Οι Σοβιετικοί επιστήμονες κατάφεραν να σκάψουν με επιτύχία μέχρι το βαθύτερο σημείο που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος και εκεί τα πράγματα έγιναν δύσκολα για αυτούς.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ακούγεται στο βαθύτερο σημείο της Γης; Λοιπόν, ένας αστικός μύθος θα μπορούσε να πει ότι ακούγεται σαν τη κόλαση.

Η βαθύτερη τεχνητά σκαμμένη τρύπα στη Γη είναι η βαθιά γεώτρηση Kola SG-3, η οποία σκάφτηκε στα 12,262 χιλιόμετρα (7,61 μίλια) το 1989. Η συγκεκριμένη γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή Pechengsky της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Νορβηγία, ήταν μέρος του σχεδίου της Σοβιετικής Ένωσης να φτάσει όσο το δυνατόν πιο βαθιά στο φλοιό της Γης.

Η Σοβιετική Ένωση έσκαψε με επιτυχία μέχρι το βαθύτερο σημείο που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, ωστόσο οι εργασίες σταμάτησαν όταν ο εξοπλισμός άρχισε να λιώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή θεωρήθηκε ένα απίστευτο επίτευγμα της επιστήμης, καθώς οι γεωλόγοι ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια τι περιείχε ο φλοιός της Γης μέχρι τα12,262 χιλιόμετρα.

Αυτό που εντυπωσίασε, ωστόσο, δεν ήταν τόσο το επίτευγμα, όσο οι μύθοι που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτό.

This is the cap of the Kola Superdeep Borehole.



They reached 40,111 feet of depth in 1989, after nearly two decades of drilling.



One of the deepest drill holes in the world.



It was so unexpectedly hot the drilling had to stop as drill bits were melting. pic.twitter.com/iRrKzhYUmh