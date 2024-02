Τύπος επένδυσε τα 90 ευρώ που κέρδισε στο ξυστό και έγινε εκατομμυριούχος

Ένα λαχείο έμελλε να αλλάξει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, καθώς από το πουθενά έγινε εκατομμυριούχος.

Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι της τύχης, ένας άνδρας από το Μίσιγκαν, νίκησε 90 ευρώ στο ξυστό και αποφάσισε να αγοράσει και άλλα λαχεία. Αυτό που δεν ήξερε είναι ότι αυτή η επένδυση θα του άλλαζε τη ζωή.

Ο 59χρονος, το όνομα του οποίου έχει αποσιωπηθεί για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής επισκέφθηκε ένα κατάστημα με τυχερά παιχνίδια. Εκεί, αγόρασε αρχικά τέσσερα λαχεία που οδήγησαν σε μια νίκη 90 ευρώ. Αντί να βάλει στην τσέπη του το μικρό ποσό, επέλεξε να επενδύσει ξανά τα χρήματα που κέρδισε αγοράζοντας επιπλέον λαχεία. Ένα από αυτά τον έκανε εκατομμυριούχο.

Man uses $100 in lottery winnings to play again, wins $1 million https://t.co/Ga9ZSZ4xz1