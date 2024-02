H νέα ανατριχιαστική σειρά του Netflix σαρώνει και αναδεικνύει τέλεια τη φρίκη της διαδικτυακής παρακολούθησης (vid)

Οι ανατριχιαστικές ιστορίες μερικών γυναικών θυμάτων του Matthew Hardy θα ακουστούν μέσα από τη νέα σειρά του Netflix, με τίτλο «Can I Tell You A Secret?».

Το Netflix κυκλοφόρησε πρόσφατα μια νέα σειρά, η οποία σε λίγες μέρες έγινε must, με τους θεατές να την χαρακτηρίζουν ως μια από τις πιο "ανατριχιαστικές και τρομακτικές σειρές που έχουν δει.

Το Can I Tell You A Secret, είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ με δύο μέρη, που έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 21 Φεβρουαρίου και επικεντρώνεται στην ιστορία του Μάθιου Χάρντι και στο cyberstalking.

Ο 31χρoνος από το Νόρθγουίτς έλαβε τη μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης στη σύγχρονη ιστορία της Αγγλίας για κακοποίηση και παρακολούθηση στο διαδίκτυο.

Το ντοκιμαντέρ κάνει εξαιρετική δουλειά στο να συγκεντρώσει τα σημαντικότερα γεγονότα και τα κομβικά σημεία μιας μεγάλης και εκτεταμένης υπόθεσης που αφορά αρκετούς ανθρώπους και ακόμη περισσότερες ταυτότητες, αναδεικνύοντας το μέγεθος και τη μορφή του καταστροφικού έργου του Hardy, την αδιανόητη διείσδυση στο μυαλό και τη ζωή των θυμάτων και τα ψυχολογικά προβλήματα που τους προκάλεσε.

Η σειρά του Netflix θα εξερευνήσει τις βασανιστικές εμπειρίες των γυναικών, την αστυνομική έρευνα και πώς ο Χάρντι τελικά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. «Οι ζωές τριών γυναικών αλλάζουν για πάντα όταν ένας αδίστακτος διώκτης παραβιάζει τους λογαριασμούς τους στα social media. Κι αυτές είναι λίγες από τα πολλά θύματά του» αναφέρει το Netflix στο promo της σειράς.

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε στο Netflix, έγινε κατευθείαν η νούμερο ένα σειρά στην πλατφόρμα, εκτοπίζοντας προσωρινά τη ρομαντική σειρά «One Day» από την πρώτη θέση.