«Βαριά καμπάνα» για Έλληνα ομογενή: Διακινούσε το «κολασμένο» ναρκωτικό

Σε μια σημαντική εξέλιξη στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών, ο Treshon Alexander, ένας 31χρονος άνδρας από την Ελλάδα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 ετών και στη συνέχεια σε δεκαετή αποφυλάκιση υπό επιτήρηση για την εμπλοκή του στην κατοχή με σκοπό τη διακίνηση πάνω από 400 γραμμαρίων φαιντανύλης. Η καταδίκη αυτή σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στο ποινικό ιστορικό του Alexander, καθώς βρισκόταν ήδη υπό επιτήρηση μετά από προηγούμενη καταδίκη που αφορούσε αδικήματα ναρκωτικών, όταν συνελήφθη για άλλη μια φορά.

Η σύλληψη έγινε στην κατοικία του Alexander στις 16 Φεβρουαρίου 2023. Στην επιχείρηση πρωτοστάτησε ο βοηθός εισαγγελέα Robert A. Marangola, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτήρησης των ΗΠΑ, το οποίο πραγματοποίησε ενδελεχείς έρευνες στο σπίτι του Alexander, καθώς και σε ένα άλλο ακίνητο στην οδό Chippendale Road. Η τελευταία τοποθεσία φέρεται να χρησιμοποιούνταν από τον Alexander ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών. Από τις έρευνες προέκυψε σημαντικό φορτίο, ενδεικτικό δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας. Οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 1.394 γραμμάρια φαιντανύλης και 504 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 6.654 δολάρια σε μετρητά. Η επιχείρηση αποκάλυψε επίσης πολλαπλά κινητά τηλέφωνα, υλικά για την επεξεργασία και τη συσκευασία ναρκωτικών, πάνω από 2.000 σφαίρες, έναν μετρητή χρημάτων και έναν σφραγιστή κενού, δίνοντας μια ζωντανή εικόνα της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων του Alexander.

