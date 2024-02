Η στρατηγική του παθητικού εισοδήματος: Τύπος κερδίζει 360.000 ευρώ ενώ κοιμάται

Η επιδίωξη του παθητικού εισοδήματος δεν είναι απλώς ένα μέσο, αλλά ένα ταξίδι προς την οικονομική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία.

Στο πεδίο της οικονομικής ανεξαρτησίας, η έννοια του παθητικού εισοδήματος στέκεται ως φάρος ελευθερίας και σταθερότητας. Για τον Sam Dogen, ιδρυτή του Financial Samurai και συγγραφέα του βιβλίου «Buy This, Not That», το παθητικό εισόδημα αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο του ταξιδιού του προς την πρόωρη συνταξιοδότηση και την οικονομική ασφάλεια.

Η μετάβαση του Dogen από τον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο των τραπεζικών επενδύσεων σε μια ζωή οικονομικής ανεξαρτησίας ξεκίνησε το 2012. Οπλισμένος με ένα οπλοστάσιο από ροές παθητικού εισοδήματος συνολικού ύψους περίπου 75.000 ευρώ ετησίως, πήρε την τολμηρή απόφαση να αποχαιρετήσει τη δουλειά του. Ωστόσο, καθώς η ζωή εξελισσόταν και οι ευθύνες αυξάνονταν, ο Dogen συνειδητοποίησε την ανάγκη να οχυρώσει το οικονομικό του οχυρό.

Early retiree who earned $380,000 in passive income last year: Your 'best option' for making money while you sleep https://t.co/4ghgrZKcDF — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) February 5, 2024

Με την εκτίναξη του κόστους ζωής στο Σαν Φρανσίσκο και με την οικογένεια του να μεγαλώνει, ο Dogen ξεκίνησε μια αποστολή για να ενισχύσει το παθητικό του εισόδημα. Με την επανεπένδυση των εσόδων από την ιστοσελίδα του και τις πωλήσεις βιβλίων του παράλληλα με τις υπάρχουσες ροές παθητικού εισοδήματος, διεύρυνε σταθερά το οικονομικό του χαρτοφυλάκιο. Το 2023, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Dogen, που περιλάμβανε μετοχές, ομόλογα και επενδύσεις σε ακίνητα, απέφερε ένα εντυπωσιακό παθητικό εισόδημα των 360.000 ευρώ.

Για όσους φιλοδοξούν να αντιγράψουν την επιτυχία του Dogen, το ταξίδι ξεκινά με ένα μόνο βήμα, αν και χωρίς το άνετο δίχτυ ασφαλείας ενός μισθού επενδυτικού τραπεζίτη. Σύμφωνα με τον Dogen, η πύλη προς το παθητικό εισόδημα βρίσκεται στη σφαίρα των χρηματιστηριακών λογαριασμών.

Για όσους αναζητούν άμεσες αποδόσεις, ο Dogen συνιστά τα ομόλογα του Δημοσίου, που προσφέρουν εγγυημένη απόδοση περίπου 5%. Φημισμένα για την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους, τα ομόλογα του Δημοσίου χρησιμεύουν ως αξιόπιστος ακρογωνιαίος λίθος για κάθε στρατηγική παθητικού εισοδήματος. Με τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα να διαθέτουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων, αποτελούν μια ελκυστική οδό για τους επενδυτές που αναζητούν ασφαλείς αποδόσεις.

Ενώ τα ακίνητα είναι δελεαστικά ως παθητική πηγή εισοδήματος, ο Dogen προειδοποιεί για τις εγγενείς πολυπλοκότητες που συνεπάγεται η διαχείριση ακινήτων. Παρά τη γοητεία του εισοδήματος από ενοίκια, οι απαιτήσεις της συντήρησης των ακινήτων μπορούν να μετατρέψουν το παθητικό εισόδημα σε προσπάθεια γεμάτη προκλήσεις.

Αντ' αυτού, ο Dogen συμβουλεύει τους επίδοξους επενδυτές να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την οικονομική ανεξαρτησία εξασφαλίζοντας την κύρια κατοικία τους. Με την ιδιοκτησία αντί της ενοικίασης, τα άτομα όχι μόνο αποκτούν ένα στήριγμα στην αγορά ακινήτων αλλά επωφελούνται επίσης από την πιθανή αύξηση της αξίας των ακινήτων με την πάροδο του χρόνου. Καθώς το κόστος στέγασης παραμένει σταθερό, ενώ οι μισθοί και οι τιμές των κατοικιών κλιμακώνονται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απολαμβάνουν ένα σχετικό πλεονέκτημα στις ιδιοτροπίες του πληθωρισμού και των διακυμάνσεων της αγοράς.

Στην ουσία, η επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας εξαρτάται από την καλλιέργεια παθητικών ροών εισοδήματος που υπερβαίνουν τους περιορισμούς της παραδοσιακής απασχόλησης. Είτε μέσω ομολόγων, είτε μέσω μετοχών, είτε μέσω ακινήτων, ο δρόμος προς την οικονομική ελευθερία ξεκινά με μια στρατηγική επένδυση στο οικονομικό μέλλον του ατόμου.